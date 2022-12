ASCOLTA L'ARTICOLO

Sono ancora in corso i rilievi da parte della Sezione Scientifica del Comando provinciale dei carabinieri all’interno della casa di via Cassiopea a Marinella di Selinunte, dove oggi pomeriggio si è consumato il femminicidio: Ernesto Favara ha ucciso a coltellate la moglie Maria Amatuzzo. Sul posto è anche arrivato il medico dell’Istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo. Presso la compagnia dei carabinieri di Castelvetrano continuano, intanto, gli interrogatori. Sono stati già sentiti i vicini di casa della coppia e il magistrato Stefania Tredici della Procura di Marsala sentirà Ernesto Favara che, al momento, risulta in stato di fermo.

AUTORE. Redazione