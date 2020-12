Proseguono le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, chiamati a far luce sull’omicidio di Vincenzo Adamo Favoroso avvenuto il 26 novembre scorso. Dopo la convalida del fermo di indiziato di delitto di Gaspare Favara, effettuato solo poche ore l’omicidio, lunedì scorso gli investigatori, con l’ausilio della squadra rilievi del Reparto Operativo del Provinciale di Trapani dell’Arma e alla presenza degli avvocati delle parti, hanno passato al setaccio le vetture sequestrate quella tragica notte: una Fiat Panda e una 500, dove erano già state trovate numerose tracce di sangue e sono stati prelevati adesso dei campioni di DNA e impronte digitali, ritenute utili a ricostruire gli eventi. Nel frattempo, sono ancora al vaglio degli inquirenti i filmati degli apparati di videosorveglianza pubblici e privati e i tabulati di traffico telefonico. Risultano ancora da ritrovare l’arma del delitto e il cellulare del giovane Vincenzo che, non si esclude, possono essere stati portati via dalla scena del delitto da soggetti terzi.

