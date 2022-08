Il sospettato dell’omicidio del giovane Vincenzo Trovato a Balestrate, Gianvito Italiano (in foto), originario di Castelvetrano, rimane in carcere. Il gip del Tribunale di Palermo ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare per l’uomo che è residente in Lombardia. Italiano era stato fermato poche ore dopo l’accoltellamento che ha provocato poi la morte del giovane di Trappeto. Secondo quanto al momento è stato ricostruito, la lite sarebbe iniziata in uno dei lidi di Balestrate e poi finita con la coltellata per strada in via Felice D’Anna. Italiano è difeso dall’avvocato Francesco Lo Sciuto: «Siamo afflitti per l’accaduto e per la morte del giovane. Ciò che emerge – ha spiegato il legale al giornale PalermoToday – è che c’è stata una rissa all’interno del locale che è stata sedata e in cui non era coinvolto il mio assistito».

Secondo la ricostruzione dei fatti, la rissa sarebbe poi proseguita anche al di fuori del lido. «Le immagini sequestrate – ha detto ancora a PalermoToday il legale – mostrano Trovato che si allontana in auto con una persona e torna dopo un quarto d’ora con un’arma impropria, un oggetto contundente, e si dirige verso Italiano cercando di aggredirlo». L’avvocato chiarisce ancora: «Italiano si è soltanto difeso e non ha usato alcuna arma, che tra l’altro non è stata trovata. Non è chiaro cosa ha innescato la rissa e perché il giovane sia tornato indietro», ha dichiarato al Giornale di Sicilia. Sul corpo di Vincenzo Trovato è stata eseguita l’autopsia presso l’Istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo. All’esame ha partecipato anche il perito di parte nominato dalla famiglia di Gianvito Italiano.