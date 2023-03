ASCOLTA L'ARTICOLO

In occasione della Giornata dei Beni Culturali Siciliani in ricordo di Sebastiano Tusa, il Parco Archeologico di Selinunte organizza due eventi per testimoniare l’attività di ricerca e studi a cui Tusa dedicò tutta una vita, fino alla tragica scomparsa di quel 10 marzo del 2019 nei cieli dell’Etiopia. Per ricordarlo sarà l’occasione della proiezione di due cortometraggi che egli stesso volle realizzare in due luoghi cui era particolarmente legato sia sul piano affettivo che scientifico: Selinunte e Pantelleria. A Selinunte, nel salone del Museo del Baglio Florio, verrà proiettato il film “Oltre Selinunte”che fu realizzato nel 2006 dalla Soprintendenza di Trapani in collaborazione con il CRICD per la regia di Salvo Cuccia e il montaggio di Benny Atria; a Pantelleria presso la sala del Consiglio Comunale il cortometraggio, ora divenuto film, “Appunti per la terra di Yrnm”, del regista e autore Nicola Ferrari.

