Oltre 364mila siciliani hanno bisogno di aiuto per mangiare. Lo afferma Coldiretti Sicilia su dati Fead (Fondo di aiuti europei agli indigenti) del giugno 2019 e mostra il quadro drammatico che si sta vivendo nell’Isola anche alla luce dei recenti fatti di cronaca avvenuti in un supermercato di Palermo dove alcuni hanno cercato di prendere generi alimentari. Nel capoluogo le entrate di alcuni centri della grande distribuzione sono addirittura presidiati dalle forze dell’ordine – aggiunge Coldiretti Sicilia – e ciò dimostra il disagio sociale che si è raggiunto.

La difficoltà maggiore è vissuta dai senza fissa dimora, dagli anziani e da coloro che a causa delle restrizioni si ritrovano senza lavoro.

Così come previsto dal Cura Italia – aggiunge ancora la Coldiretti regionale – arriveranno gli aiuti ma è importante che il denaro sia indirizzato all’acquisto di prodotti alimentari made in italy o comunque locali, in modo da supportare l’economia agricola nazionale e dell’Isola.

LE PERSONE BISOGNOSE DI AIUTO PER MANGIARE IN ITALIA

REGIONE ​ NUMERO INDIGENTI ​ CAMPANIA 20% 530222 SICILIA 14% ​ 364156 CALABRIA 11% ​ 282974 LAZIO 10% ​ 260472 LOMBARDIA 9% ​ 235231 PUGLIA 7% ​ 175684 PIEMONTE 5% ​ 135943 EMILIA ROMAGNA 5% ​ 130202 TOSCANA 4% ​ 103398 VENETO 4% ​ 97109 MARCHE 3% ​ 67907 LIGURIA 2% ​ 66580 SARDEGNA 2% ​ 54900 VENEZIA GIULIA 2% ​ 49810 ABRUZZO 2% ​ 44988 BASILICATA 1% ​ 30767 TRENTINO ALTO ADIGE 1% ​ 22258 UMBRIA 1% ​ 20614 MOLISE 0% ​ 5049 TOTALE 100% ​ 2678264

Fonte: Elaborazioni Coldiretti su dati Relazione annuale Fead del giugno 2019