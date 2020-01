Oltre 325 mila euro per opere di manutenzione nel Comune di Partanna. Questa la cifra dei lavori affidati dall’amministrazione comunale per realizzare gli interventi più urgenti su tutto il territorio.

In particolare sarà effettuata la riparazione di perdite idriche riscontrate dai tecnici comunali anche sulla base delle segnalazioni dei cittadini. E ancora la manutenzione di alcuni tratti fognari, di strade comunali e delle relative caditoie con il conseguente ripristino della viabilità, la sistemazione di marciapiedi in cattive condizioni e le opere di efficientamento energetico e manutenzione degli edifici comunali.

Parte delle somme saranno inoltre utilizzate per la sistemazione di alcune strade esterne periferiche, per il Cimitero, il Canile comunale e per le palazzine popolari. Alcuni interventi riguarderanno infine la riqualificazione delle piazze e in particolare di Piazza Umberto I con l’arrivo di nuovi giochi e attrezzature per bambini. “Tutti i lavori previsti – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Nicolò La Rosa – sono già stati affidati alle ditte appaltatrici. Alcuni sono dunque in corso mentre altri stanno per iniziare”. “Pur nelle ristrettezze del bilancio comunale – aggiunge il primo cittadino Nicolò Catania – siamo riusciti a trovare delle economie che abbiamo da subito destinato alle opere di manutenzione più urgenti di cui ha bisogno la città ma nell’elaborazione del prossimo bilancio 2020 intendiamo programmare al più presto altri interventi”.

La portavoce del Sindaco

Letizia Loiacono