Sono oltre 200 i casi positivi al Covid-19 solamente nel territorio di Castelvetrano. Crescono in maniera preoccupante i ricoverati in terapia intensiva in Provincia di Trapani (al 25 novembre sono 22 pazienti). E’ necessario quindi una maggiore collaborazione da parte della cittadinanza nelle misure di contenimento della diffusione del Coronavirus. Proponiamo ai nostri lettori il video realizzato dal Comitato Genitori Castelvetrano in collaborazione con il sindaco di Castelvetrano, Dott. Enzo Alfano. L’idea di questo documento nasce per sollecitare un maggiore senso di responsabilità ai giusti comportamenti da adottare in questo periodo.