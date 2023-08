ASCOLTA L'ARTICOLO

Ammonta a 2,2 milioni l’intervento previsto in provincia di Trapani nell’ambito dei progetti proposti dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche in Sicilia e in Calabria per il finanziamento da parte del Ministero per le infrastrutture e trasporti. Lo annuncia il deputato regionale della provincia di Trapani, Nicolò Catania (FdI). L’intervento, che riguarda beni in Sicilia e in Calabria, è mirato alla tutela e promozione del patrimonio culturale storico e riguarda siti del fondo ecclesiastico o parte di complessi militari. In provincia di Trapani, nello specifico, sono due i progetti che verranno finanziati. Il primo di manutenzione straordinaria e restauro della chiesa Maria Ss. del Soccorso di Castellammare del Golfo, progetto di 1.027.000,00 euro. Attualmente il luogo di culto presenta criticità al tetto, sul quale è necessario intervenire. Il secondo, invece, riguarda lavori di restauro, manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del palazzo Daidone di Vita, di proprietà del Comune. Il progetto è di 1,2 milioni. Nel palazzo, utilizzato dal Comune per iniziative culturali, alcuni ambienti necessitano di interventi urgenti per infiltrazioni d’acqua dal tetto che causano umidità e problemi strutturali. «Il finanziamento di queste due opere in provincia di Trapani rappresenta il segnale concreto a difesa del nostro patrimonio artistico-culturale – dice l’onorevole Nicolò Catania, vice capogruppo vicario FdI all’Ars – grazie al Provveditore Francesco Sorrentino per l’attenzione mostrata anche verso il territorio della nostra provincia».

AUTORE. Redazione