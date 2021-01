Successo oltre ogni aspettativa per l’ultimo video realizzato dal nostro giornale online. Per augurare buon Natale e Felice Anno Nuovo la redazione di CastelvetranoSelinunte.it ha deciso infatti di produrre un documento multimediale con alcuni dei luoghi più suggestivi del nostro territorio. Ottandadue secondi di video con le meraviglie del Parco Archeologico di Selinunte, la cupola della chiesa di San Giovanni Battista ma anche tra gli ulivi e la Diga Delia. In meno di una settimana il video ha superato le 100.000 visualizzazioni su facebook con commenti da tutte le parti del mondo. Che sia di buon auspicio per ritornare subito ad accogliere turisti da tutto il mondo. Ancora auguri di Buon 2021.