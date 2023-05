ASCOLTA L'ARTICOLO

È uscito il 22 maggio il videoclip del singolo “Olio” di Roxx, nome d’arte dell’artista castelvetranese Rossana Falzarano. Rossana ha 27 anni, ha conseguito a ottobre la laurea presso il Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno e da sempre vive per la musica. «La musica fa da sempre parte della mia vita. Ho ereditato da mio papà, musicista, questa passione – racconta a CastelvetranoSelinunte.it – anche se i nostri percorsi sono completamente diversi: lui è un clarinettista, io faccio musica pop punk e non sempre lui capisce ciò che produco, ma il bello della musica è anche questo».

Attualmente Rossana vive in Campania, ma senza fissa dimora, e sogna di trasferirsi a Milano. «Per il momento non ho nessun contratto discografico ed è questo il motivo che mi ha spinto a pubblicare intanto questo singolo, in attesa di capire quando potrò coronare il sogno di pubblicare un album intero. La prossima settimana avrò un appuntamento con una casa discografica. Milano sarebbe la città perfetta in cui vivere, visti i tanti stimoli e le grandi opportunità che offre a chi vuole vivere di musica», prosegue Rossana.

“Olio” è un brano con cui la cantante dà voce al suo dolore e alla totale insofferenza vissuta durante un periodo di crisi sentimentale. «Ho scritto questo pezzo, pieno di pungente ironia, per cercare di cavalcare il dolore divertendomi il più possibile. Guardarsi dentro, ascoltarsi e poi riuscire a portare in una canzone il proprio vissuto emotivo è uno degli aspetti più interessanti del comporre musica. L’olio è chiaramente una metafora: è una sostanza che per le proprie caratteristiche fisiche galleggia sull’acqua e che ti fa scivolare, se inavvertitamente ci passi sopra col piede. Nel momento in cui ho scritto il brano mi sentivo esattamente così, come l’olio: non volevo né essere calpestata né affondare».

Prodotto da MASSIMATTENZIONE, il brano vede la produzione musicale di Stefano Borzi e le chitarre di David Pieralisi, mentre il testo e la musica di “Olio” sono entrambe di Rossana Falzarano. Il singolo è stato pubblicato su tutte le piattaforme di streaming musicale il 17 maggio e il videoclip che ha seguito l’uscita del brano porta la firma nella regia di un altro castelvetranese, Massimo Bologna.

