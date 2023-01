I cani randagi recuperati sul territorio di Trapani vengono trasferiti presso il canile di Caltanissetta e la loro permanenza in quella struttura costa ogni giorno al Comune di Trapani. Il progetto di Enpa e Oipa mira a incrementare l’adozione dei randagi. A tale scopo il Comune di Trapani ha messo ha disposizione 7.007,55 euro. Il progetto durerà 12 mesi. «Il nostro progetto punta a incrementare le adozioni di cani e gatti – spiegano dalle due associazioni – e ad aumentare il numero delle sterilizzazioni grazie a questa sinergia con il Comune, in modo da ridurre le nascite e in conseguenza i costi a carico dell’Amministrazione. Cercheremo anche di promuovere una maggiore sensibilità nei giovani e in tutta la cittadinanza. Nell’ultimo anno abbiamo dato in adozione più di 250. Speriamo di poter fare sempre di più, anche grazie a questa lodevole iniziativa».