ASCOLTA L'ARTICOLO

Lo scorso 2 aprile si è svolto a Jesolo, in Veneto, il Criterium 2022, importante competizione della Federkombat, dove atleti di Kickboxing provenienti da tutta Italia. Alla competizione, prima tappa valevole per i Campionati italiani di Kickboxing erano presenti anche i giovani del Team Marino. Ottimi i risultati ottenuti dagli atleti di Castelvetrano che hanno lavorato duramente per avvicinarsi al traguardo di vestire la maglia azzurra della Nazionale. In tre si sono qualificati a partecipare ai campionati assoluti italiani che si svolgeranno dal 19 al 22 Maggio 2022 sempre a Jesolo:

Cesare Marino 1° posto cat. +94 kg

Roberta Alopari 1° posto cat. – 65 kg

Giada Basiricò 2° posto cat. – 37 kg.

Il maestro Vito Marino si ritiene soddisfatto del lavoro svolto da tutti i suoi atleti e si complimenta anche con chi non è riuscito a qualificarsi: Emanuele Cangemi, Giovanni Basiricò, Francesco Calandrino e Agostino Bona. “Adesso – afferma Vito Marino – a testa bassa ricominciamo ad allenarci per cercare di migliorarci”

AUTORE. Redazione