Continuano gli appuntamenti con il mercatino estivo a Triscina di Selinunte. Questa sera, infatti, i tendoni del mercato del lunedì sera saranno montati regolarmente. I visitatori dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina come ricorda l’Assessore comunale Manuela Cappadonna: «Si ricorda a tutti i cittadini, turisti e avventori di indossare la mascherina per il mercatino serale di Triscina come previsto dal Ministero della Salute».

Per quanto riguarda, invece, il mercato rionale del martedì mattina a Castelvetrano, l’obbligo della mascherina non sarebbe previsto. Nell’ultima ordinanza del Ministero della Saluta si legge, infatti, che l’utilizzo della mascherina anche all’aperto è obbligatorio dalle ore 18.00 alle ore 6.00.