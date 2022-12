ASCOLTA L'ARTICOLO

Stamattina, il Sindaco della Città di Castelvetrano Dott. Enzo Alfano, si è recato in visita al centro vaccinale di Castelvetrano, in occasione della manifestazione regionale “INFLUDAY”, in programma per tutta la giornata di oggi, nei centri vaccinali della provincia.

“Ho voluto dare accoglimento – afferma il Sindaco – alla Campagna di vaccinazione antinfluenzale ed antipneumococcica 2022/2023’, rilanciata dall’ASP di Trapani, nell’ambito della manifestazione regionale “INFLUDAY”, i cui obiettivi sanitari sono orientati a migliorare tra i cittadini la percezione del valore della prevenzione vaccinale. Ritengo importante vaccinarsi contro l’influenza, in modo da proteggere se stessi e gli altri, prevenendo le complicanze e riducendo la pressione sul nostro sistema sanitario.”

Il centro vaccinale è sito nei locali dell’ex Mocar in contrada Magaggiari, a confine con il comune di Campobello di Mazara e sarà aperto fino alle ore 20.

Anche nei prossimi giorni, la vaccinazione potrà proseguire presso i propri medici curanti.

AUTORE. Redazione