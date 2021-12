ASCOLTA L'ARTICOLO

L’emergenza sanitaria in Olanda impone la quarantena alla solista di Selinusopera. Sostituto d’eccezione Dinara Klinton direttamente da Londra. Ad un giorno dalla data prevista la solista Sophia Vasheruk è stata bloccata in Olanda dall’emergenza sanitaria. La pianista russa, molto attesa a Castelvetrano, è da ieri vincolata alla quarantena imposta dalle prescrizioni sanitarie che non le ha permesso di partire alla volta della Sicilia.

Con rammarico Ars Nova ha tuttavia provveduto immediatamente a garantire il Recital in programma al Teatro Selinus, invitando in sostituzione una solista di altissimo livello artistico come Dinara Klinton, pianista ucraina che giunge direttamente da Londra. Dunque nell’ottocentesco Teatro Selinus di Castelvetrano la grande musica non si fermerà – dopo i lusinghieri successi per il ritorno dell’opera lirica con la Tosca ad ottobre, pur nelle cautele dovute per la non conclusa emergenza pandemica. Venerdì 3 dicembre alle ore 21 Dinara Klinton, per la rassegna di musica classica, voluta dall’Amministrazione Comunale di Castelvetrano e realizzata da Ars Nova, proporrà musiche di Mozart, Chopin, Beethoven, e Liszt.

Confermata, in occasione del concerto, l’iniziativa promossa d’intesa tra l’Amministrazione Comunale e Ars Nova che premia gli studenti meritevoli delle scuole di Castelvetrano. Questa volta tocca alle scuole primarie, i cui alunni, accompagnati da docenti e dirigenti scolastici assisteranno allo spettacolo come riconoscimento della comunità cittadina per il loro impegno scolastico.

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato di relazione e collaborazione con le agenzie culturali della città per rafforzarne la vicinanza e la partecipazione al progetto di recupero del Teatro Selinus come centro di cultura del territorio.

Agevolazioni per i familiari degli studenti premiati con ingressi al prezzo ridotto di €9,50, prenotabili telefonicamente al cell. +39 350.9564887 e acquistabili al botteghino in presenza dal 28 novembre.

Le informazioni sullo spettacolo sono disponibili agli indirizzi www.selinusopera.it e

arsnovapa@virgilio.it. La biglietteria online è attiva all’indirizzo www.liveticket.it/arsnovapa.

AUTORE. Redazione