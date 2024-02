Il ristorante “Casello 8 meat & fish” ubicato a Marinella di Selinunte a due passi dal Parco Archeologico aggiunge alla propria struttura un nuovo spazio dedicato allo Street Food e Fast Food e lancia un’offerta di ricerca personale. Lavorare da CASELLO 8 meat & fish significa far parte di una grande famiglia, formata da persone che lavorano all’interno di un ambiente giovane e stimolante. Il contributo di ciascuno è fondamentale per raggiungere insieme gli obiettivi e l’unicità di ognuno è per noi fonte di arricchimento. La formazione è il motore per la crescita personale e professionale

Per la zona FAST FOOD di Casello 8 la ricerca è orientata alla seguente figura:

Addetto Ristorazione-Crew e Restaurant Manager – I Crew si caratterizzano per un approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al Cliente. Tipicamente l’attività si divide tra cucina e sala ristorante, è prevista una formazione specifica in tutte le posizioni. Requisiti Crew: Ottime doti relazionali; Diploma di scuola media superiore; Orientamento al lavoro di squadra; Flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative; Conoscenza della lingua inglese

Per la zona RISTORAZIONE di Casello 8 situato le figure ricercate solo:

AIUTO CUOCO: risorsa cardine in cucina e creatore dei piatti che accompagneranno i clienti nel loro percorso gastronomico. Sarai la figura di riferimento con lo CHEF nella gestione della cucina e ti occuperai principalmente di: preparare e presentare piatti del nostro menù gestendo le ricette, le tempistiche e gli impiattamenti; mantenere elevati standard di igiene e sicurezza alimentare in conformità con le normative vigenti; collaborare con il team per sviluppare e migliorare costantemente il menu, assicurandosi che i piatti riflettano la qualità e l’unicità; assicurare la gestione ottimale delle scorte, monitorando e controllando gli ingredienti e lo stoccaggio in modo efficiente

CAMERIERE: La figura che cerchiamo deve avere esperienza professionale precedente in pub o ristoranti; Conoscenza lingua inglese anche scolastica ; Deve avere padronanza delle tecniche e degli strumenti di servizio; Deve avere cura della mise en place dei tavoli e della pulizia della sala ristorante; Prende comande dei clienti al tavolo e cura il servizio nei suoi dettagli (anticipazione delle richieste dei clienti, proposizione piatti in sintonia con le loro esigenze); Deve conoscere il menu e le bevande proposti nella carta, in modo da apportare un valore aggiunto; Deve avere ottime capacità organizzative, forte propensione alle relazioni interpersonali ed ottime doti comunicative; Deve essere automunita; Deve essere disponibile a lavorare in orario diurno o serale anche nei weekend, domenica e festivi

I candidati possono inviare il curriculum vitae con foto e una lettera di presentazione all’indirizzo email: casello8risorse@gmail.com. La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L.903/77 e L.125/91.

