ASCOLTA L'ARTICOLO

Commercialisti con studio a Castelvetrano e Palermo ricercano un/una praticante commercialista da inserire tramite percorso di praticantato, finalizzato al superamento dell’esame da Dottore Commercialista ed Esperto Contabile. In particolare lo studio supporterà il praticante nella gestione della contabilità generale, per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali e formazione del bilancio e di tutti gli adempimenti fiscali e civili previsti in materia.

Requisiti minimi sono la laurea magistrale in Economia già conseguita. Indispensabile domicilio a Castelvetrano o nei dintorni. Per info: 3355486859 – mail: studiogiapal@tin.it inoltrando curriculum vitae.

AUTORE. Redazione