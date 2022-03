ASCOLTA L'ARTICOLO

La stagione estiva 2022 è vicina e tra le attività storiche nelle borgate marinare si accendono nuove insegne. Tra poche settimane aprirà i battenti a Marinella di Selinunte una nuova realtà, il bar-trattoria “Da Mamma Mimma”. La struttura che offrirà anche servizio pizzeria, ha aperto le candidature per completare lo staff della stagione 2022. Se vuoi vivere un’esperienza lavorativa in un ambiente dinamico e allegro, nel cuore della borgata, non esitare a candidarti. I profili ricercati dall’azienda verranno impiegati sia per le attività di cucina e sala che pizzeria e bar. E’ richiesta esperienza nel settore. Gli interessati possono inviare un Curriculum Vitae con foto all’indirizzo email info@mammamimma.it oppure contattare il recapito telefonico 333.6756696. La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L.903/77 e L.125/91

