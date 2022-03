ASCOLTA L'ARTICOLO

Il settore turistico è ripartito e le strutture di accoglienza del territorio iniziano a raccogliere le prenotazioni per l’imminente stagione estiva. Tra questi anche il Paradise Beach Resort di Marinella di Selinunte . La nota struttura che si trova nella Riserva Orientata del Fiume Belice cerca alcune figure professionali da inserire nel proprio organico: camerieri di sala, baristi, cameriere ai piani, fattorini di cucina, cuochi, 2° Maître e Segrataria di ricevimento. Le persone interessante possono inviare CV con foto a direttore@paradisebeachresort.it. Non saranno presi in considerazione CV senza foto e senza le qualifiche di cui sopra. La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L.903/77 e L.125/91.

AUTORE. Redazione