La società GMC di Castelvetrano cerca nuove figure da assumere nella prospettiva di crescita sia in termini di dipendenti sia in termini di struttura. L’azienda che opera da quasi 40 anni nell’ambito dell’arredamento e delle forniture commerciali, dal 2019, ha attivato anche una seconda sede a Palermo destinata alla dimostrazione delle attrezzature in vendita e alla formazione dei clienti.

Le figure che ricerchiamo sono le seguenti: Addetto agli ordini e ai trasporti (si richiedono almeno una piccola conoscenza contabile e ottime capacità di comunicazione) – Magazziniere (si richiedono praticità ad usare Muletto e buone capacità di gestione degli spazi) – Tecnico d’assistenza (si richiedono conoscenze come elettricista, tubista e nel campo della refrigerazione) – Installatore (si richiedono capacità di lavorare in Team, Ottima manualità e praticità nell’uso degli attrezzi da lavoro) – I Curriculum Vitae potranno essere inviati all’ indirizzo email gi****@gm*******.com o potranno essere direttamente consegnati presso la sede aziendale operativa situa in Via Rolando Certa, 4 a Castelvetrano. La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L.903/77 e L.125/91.

