L’azienda So.La.Ce. Srl è alla ricerca di risorse che andranno a ricoprire il ruolo di addetto alla stampa di etichette adesive in bobina. La sede di lavoro è presso lo stabilimento di Castellammare del Golfo, dove l’azienda, grazie alle nuove tecnologie di stampa e alla maturata esperienza nel settore, produce etichette per aziende di tutto il territorio nazionale. Con oltre 30 anni di storia l’azienda So.La.Ce. è un punto di riferimento nel settore, una garanzia per i clienti ed un’ottima opportunità di lavoro per figure con esperienza nel settore della stampa. Ai candidati viene offerto regolare contratto a tempo indeterminato. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae all’email in**@so********.com. Per ulteriori informazioni, il recapito telefonico dell’azienda è il seguente: 0924.39351. La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L.903/77 e L.125/91.

