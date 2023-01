ASCOLTA L'ARTICOLO

L’agenzia Citypass Travel di Castelvetrano, azienda leader in servizi innovativi per il mondo Travel, Tour Operator, Agenzie di Viaggio amplia il proprio team e ricerca addetti per gestione operativa Tour Operator ed Agenzia di Viaggio. Segue una lista di requisiti indispensabili per la selezione:

– [ ] Esperienza comprovata in agenzia di viaggi

– [ ] Conoscenza dei sistemi di prenotazione

– [ ] Buon fruitore delle nuove tecnologie

– [ ] Competenze nella vendita diretta di prodotti turistici

– [ ] Esperienza nella organizzazione dei viaggi

– [ ] Ottima dialettica ed eccellenti capacità comunicative e relazionali

– [ ] Empatico e pronto ad ascoltare ed imparare

– [ ] Disponibile alla condivisione delle proprie conoscenze

– [ ] Dotato di una sana ambizione, con tanta voglia di migliorarsi e di crescere

– [ ] Pronto a lavorare in team e a dare il suo contributo alla crescita della squadra

– [ ] Pronta Disponibilità

– [ ] Orario di lavoro full time

Si offre:

* Inserimento in un gruppo di lavoro strutturato all’interno di un’azienda leader;

* Percorso di formazione per preparare il candidato allo svolgimento del lavoro;

Per l’invio del curriculum è indispensabile possedere le abilità sopra indicate. I candidati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo email curriculum@citypasstravel.it

AUTORE. Redazione