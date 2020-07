Se hai già lavorato o vuoi lavorare nel settore clinico, ti piace stare a contatto con la gente e hai voglia di metterti in gioco, questa proposta fa al caso tuo. Gesan Com e Gesan Production ricercano due nuove figure da inserire nel proprio team per condividere la vision del Gruppo Gesan, attivo da 30 anni nel settore chimico clinico e della diagnostica di laboratorio con sede a Campobello di Mazara.

I candidati dovranno essere dinamici e flessibili, capaci di riconoscersi nei valori aziendali e capire le esigenze dei clienti. Scopri quali figure sono ricercate e, se sei interessato a unirti al team Gesan, invia il tuo curriculum vitae all’indirizzo lavoro@gesancom.it specificando nell’oggetto della mail il ruolo per cui ti vuoi candidare, verrai ricontattato per un colloquio.

Gesan Com ricerca: Agente Plurimandatario per la Sicilia orientale

La risorsa ideale si occuperà della promozione e della vendita di strumenti e kit dedicati presso strutture pubbliche e private (laboratori di analisi cliniche, case di cura, ambulatori veterinari, enti pubblici di ricerca e università). È richiesta esperienza maturata nel settore, ottime capacità comunicative e relazionali.

Gesan Com – Gesan Production ricercano: Assistente tecnico/ Ingegnere