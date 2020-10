Appuntamento in agenda per il 7 e 8 novembre 2020 al Verdura Resort di Sciacca dove si terrà il “Recruitment Day”, manifestazione di due giorni dedicata alla selezione del personale per la stagione 2021.

Pubblichiamo di seguito l’annuncio della pluripremiata struttura del gruppo Rocco Forte Hotels:

“Per la prossima stagione 2021 selezioniamo: Addetti ai piani, Facchini ai piani, Manutentori specializzati in impianti elettrici ed idraulici, Commis di sala e bar, Chef de partie, Commis di cucina.

Inoltre selezioniamo con conoscenza a livello intermedio della lingua Inglese: Addetti al concierge, Porter, Bartender, Chef de rang, Addetti alle boutique, Housekeeping Supervisor, Segretari di Ricevimento, Assistenti bagnanti.

Per accedere al Recruitment Day è necessario inviare il curriculum vitae entro il 25 ottobre 2020 a: recruitment.italy@roccofortehotels.com , scrivendo nell’oggetto “Recruitment Day”.

Analizzeremo tutte le candidature ricevute ed i profili valutati idonei saranno intervistati dai nostri manager il 7 e 8 novembre dalle ore 10.00 alle 18.00.

Rocco Forte Hotels è molto più di un nome: è la famiglia Forte stessa. Una famiglia che vanta quattro generazioni di hotelier. Ogni struttura della collezione incarna lo stile anglo-italiano, la raffinatezza e il calore tipici della famiglia Forte, naturalmente concepiti per accogliere gli ospiti come se fossero ospiti di famiglia.

Lavorare in Rocco Forte Hotels è un’esperienza avvincente e stimolante. Fare parte del gruppo significa ambire all’eccellenza, impegnarsi a garantire la massima qualità di servizio e, allo stesso tempo, avere opportunità di crescita professionale a 5 stelle.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il reparto Risorse Umane al numero 366 6850796, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 17:00″