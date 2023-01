ASCOLTA L'ARTICOLO

L’azienda Bitti Catering di Castelvetrano cerca una nuova figura da assumere. Il profilo ricercato al momento è quello di un addetto all’amministrazione. La posizione ricercata riguarda la gestione contabile ed amministrativa dell’azienda, quindi: Gestione dei rapporti con clienti e fornitori (ordini, pagamenti ed incassi), gestione del magazzino aziendale, emissione delle fatture, controllo delle fatture ricevute; Contabilità: contabilizzazione delle fatture emesse e ricevute, liquidazioni iva, registrazioni contabili, collaborazione con lo studio di consulenza esterno, per ogni particolare riferimento all’applicazione delle norme tributarie. Si richiede esperienza nell’utilizzo di software contabili ed il pacchetto applicativo Microsoft Office (Word, Excel). Gli interessati posso inviare il proprio curriculum all’email: info@bitticatering.it, non saranno prese in considerazioni richieste di candidatura tramite altri canali (telefono, social). La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L.903/77 e L.125/91.

AUTORE. Redazione