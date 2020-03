“AIUTO! Vi chiedo AIUTO.

Mi appello a tutti coloro che mi sono amici: donne e uomini di buon cuore e di buona volontà, generosi, altruisti, sensibili ed attenti alle esigenze altrui.

Vi rivolgo un appello accorato: AIUTATEMI AD AIUTARE!”

Inizia con queste parole l’appello di Giuseppe Cardinale, Presidente della Croce Rossa di Castelvetrano. I volontari sono impegnati in prima fila per sostenere le famiglie più bisognose in questo terribile momento. Nonostante le donazioni spontanee degli scorsi giorni, sono ancora tante, nel nostro territorio, le bocce da sfamare in attesa degli aiuti annunciati ieri dal premier Conte.

“In questo periodo tragico, incerto nel suo esito, difficile – aggiunge Cardinale – dove ciascuno è costretto a confrontarsi con una situazione mai vissuta prima, con paure, preoccupazioni, pensieri e sentimenti nuovi, ci sono realtà umane che vivono una tragedia nella tragedia.

In questi ultimi giorni, il protrarsi dell’emergenza ha piegato intere famiglie, gettandole nella più profonda indigenza.

Hanno bisogno del nostro aiuto!

Oggi, più che mai, occorre solidarietà.

Non abbandoniamo chi non riesce ad assicurare la sopravvivenza ai propri figli oltre che a se stesso.

Mettiamo in campo il nostro cuore, la nostra umanità, la nostra compassione, il nostro lato migliore.

OCCORRONO VIVERI, OCCORRONO FONDI.

In questo tempo in cui siamo costretti tra gli agi delle nostre belle case, calde ed accoglienti, in cui tutti sembrano fare a gara a chi cucina maglio e di più, rischiamo di rimpicciolire il mondo alla visuale che ce ne consente la finestra della nostra cucina.

Ma ora, mentre scrivo, ci sono cucine spoglie e frigo vuoti.

Mi appello, allora, alla sensibilità di tutti: non restiamo indifferenti, è il giogo peggiore, più pesante, più indimenticabile ed insopportabile che metteremmo alla nostra coscienza e di cui non ci potremmo liberare nemmeno quando questa pandemia sarà passata.

Vi prego, date il vostro aiuto, ciascuno può farlo in proporzione alle sue possibilità.

Date concretezza alla Vostra umanità!”

Raccolta Fondi Emergenza Coronavirus

Piattaforma GoFundMe

Link alla donazione:

https://www.gofundme.com/f/covid19-raccolta-fondi-cri-castelvetrano

Bonifico Bancario

IBAN IT33D 05216 81830 000000004919

Istituto: Banca CREVAL

Beneficiario: Croce Rossa Italiana Comitato di Castelvetrano

Causale: COVID-19

Per donazioni vivevi contattare il numero 3403023750.