ASCOLTA L'ARTICOLO

Una nuova classe dirigente del movimento e l’avvio di momenti di confronto con altre forze politiche. In vista delle prossime elezioni amministrative a Castelvetrano il movimento “Obiettivo città” scalda i motori perché scenderà nuovamente in pista. In questi anni, si sa, i rapporti tra i consiglieri di “Obiettivo città” e il sindaco Enzo Alfano sono stati di scontro: «Abbiamo esercitato al meglio il ruolo di indirizzo e controllo», spiegano in una nota. Insomma “Obiettivo città” e Amministrazione Alfano sono stati distanti. Tra i consiglieri comunali d’opposizione c’è Calogero Martire che da candidato sindaco perse le elezioni, entrando poi di diritto in consiglio comunale.

Oggi il movimento ripensa nuovamente alle amministrative del prossimo anno. E lo fa a partire dal rinnovamento. Il primo passo è stata la nascita del movimento giovanile “Castelvetrano giovani” e ora ufficializzando il nuovo direttivo. Chi c’è dentro? Ecco i nomi: Bramati Giovanni, Caracci Giuseppe, Caraccioli Leonardo, Catalanotto Rosa, Clemente Melchiorre, Cuttone Enzo, D’Angelo Giovanna, Darbisi Giovanni, De Simone Simona, Drago Gianni, Guarino Filippo, Guarino Roberto, Longo Fabio, Mangiaracina Luca, Signorello Alessio, Vaiana Vincenzo.

AUTORE. Redazione