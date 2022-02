ASCOLTA L'ARTICOLO

Dopo la richiesta di dimissioni da parte del M5S per il consigliere comunale Enza Viola, il gruppo politico “Obiettivo città” fa quadrato attorno alla Viola. In un documento gli altri colleghi del gruppo – Salvatore Stuppia e Calogero Martire – e il Presidente Simona De Simone hanno espresso solidarietà alla Viola, ribadendo che «il dovere, per dignità istituzionale, di ogni consigliere è quello di vigilare affinché non rimangano sottotraccia eventuali condotte poco chiare e trasparenti e con la stessa dignità istituzionale».

Secondo gli esponenti di “Obiettivo città” «chi ritiene di operare nel solco della legalità non ha nulla da temere e può farsi realmente una “sana risata”, viceversa chi reagisce in ritardo, su suggerimento di altri e in maniera scomposta dimostra mancanza di serenità e trasparenza nella gestione, che nei fatti rimane discutibile, della cosa pubblica».

AUTORE. Redazione