Per il movimento “Obiettivo città” non c’è spazio per un “governo di scopo” da creare insieme al sindaco Enzo Alfano. Il no categorico è scaturito da una decisione unanime dei consiglieri (Enza Viola, Salvatore Stuppia e Calogero Martire) e dei simpatizzanti il movimento e per ragioni ben precise. C’è, ad esempio, il fatto che non è stato organizzato nessuno incontro di consultazione in streaming, che il sindaco non ha azzerato la giunta ma ha solo revocato le deleghe. E poi c’è il fallimento politico del M5S: «Nessuno vuole ammetterlo – scrivono i consiglieri del movimento – anzi il progetto dei pentastellati si vuole rilanciarlo».