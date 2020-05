Il Sindaco della Città di Castelvetrano, Dott. Enzo Alfano, con l’ordinanza n°33 del 19 Maggio, ha disposto l’obbligo di discerbatura dei terreni privati e il divieto assoluto di accendere fuochi nel periodo che va dal 15 Giugno al 15 Ottobre. A tali disposizioni, inoltre, si allegano le sanzioni, sia pecunarie che penali, previste dalla legge.

Tra i divieti espressamente indicati nell’ordinanza vengono elencati i seguenti:

1) È fatto divieto di accensione dei fuochi di ogni genere.

2) È fatto divieto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco.

3) È fatto divieto di buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso o incandescente.

4) È fatto divieto in prossimità di boschi e aree protette, terreni agricoli e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali, statali, le sedi autostradali e ferroviarie che costeggiano terreni con vegetazione facilmente infiammabile, parchi e pinete urbane, ricadenti all’interno del territorio comunale, di:

a) usare apparecchi a fiamma libera od elettrici che producano faville;

b) fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;

c) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio;

d) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, anche in occasione di feste di solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e, comunque, senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli enti od organi competenti;

e) parcheggiare veicoli su aree in presenza di erba e vegetazione secca.

Tra gli obblighi predisposti, invece, vi sono quelli rivolti ai proprietari di terreni che dovranno occuparsi autonomamente della discerbatura e pulizia degli stessi:

È fatto obbligo per i proprietari o conduttori dei fondi rustici, di aree verdi urbane, di aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze, non coltivate o abbandonate, nonché per i proprietari di villette e per gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, per i responsabili di cantieri edili e stradali, per i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali, di effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione incendi, consistenti negli interventi di pulizia e bonifica, a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante eliminazione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare fonte di incendio e, in particolare, di sterpaglie e cespugli, di siepi vive, di vegetazione e di rami che si protendano sui cigli delle strade, compresa la rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendi.

Le sanzioni previste sono le seguenti: