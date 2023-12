Gabriele Minì torna ancora una volta a Triscina. Nel mese di maggio ha vinto il GP di Montecarlo in F3, lo scorso sabato ha tagliato il nastro per l’inaugurazione del nuovo tracciato del Circuito Internazionale di Triscina. Il pilota internazionale ha accolto l’invito del gestore Dario Anastasi in occasione della festa alla quale hanno preso parte una rappresentanza dei Comuni di Castelvetrano, Campobello e Mazara del Vallo. Era presente anche Niccolò Bellazzini, Brand manager dell’azienda Sparco, leader mondiale nelle forniture per i piloti professionisti.

In sostanza, il circuito, attivo da circa 20 anni, è passato da 1.280 a 1.340 metri con delle modifiche sostanziali che lo rendono ancora più veloce. Un intervento ritenuto necessario in vista delle gara internazionale prevista per le giornale 18-21 aprile e il Memorial Mainaldo Maneschi previsto invece per il 12 maggio. Nei prossimi mesi sono attesi al circuito di Triscina decine di migliaia di persone. Un indotto non indifferente per tutto il territorio. Per questo motivo è stata indetto per giorno 15 dicembre alle ore 16:00 un tavolo tecnico dedicato soprattutto alle strutture turistiche

È determinate che il comparto turistico partecipi a questo appuntamento che porterà beneficio al territorio attraverso l’attrazione di eventi sportivi di alto livello. Si tratta di quattro gare di Kart titolate Aci Sport organizzate da Karting Sicilia e la promozione sarà espletata da Aci Sport e Karting Sicilia. Per informazioni sul tavolo tecnico è possibile contattare il delegato Giuseppe Galfano – tel. 349.7384138 – mail: galfanog@libero.it

