L’inverno si avvicina al giro di boa e con la primavera che fa capolino per la “Trattoria delle Cozze” è giunto il momento di riaprire le porte e accogliere nuovamente gli affezionati clienti. A partire da sabato 2 marzo, infatti, il noto e storico ristorante di Mazara del Vallo tornerà a deliziare i suoi avventori dopo la chiusura invernale. Frutti di mare, crostacei e pesce fresco torneranno a essere serviti proprio lì, dove il gusto della tradizione incontra il mare, in un luogo con una splendida vista e i suggestivi tramonti a rendere ancora più memorabile l’esperienza gastronomica.

Il ristorante, conosciuto dai più come “Il Cozzaro”, sarà aperto ogni giorno a pranzo e cena e quest’anno si presenta con un nuovo logo e una nuova identità visiva, caratterizzati da un concept grafico minimale e un design contemporaneo. Anche i locali sono stati interessati da una notevole opera di ammodernamento per rendere ancora più esperienziale il pranzo o la cena di chi ormai da anni sceglie la “Trattoria delle Cozze”. Adagiata sulla scogliera tipica del paesaggio di Quarara e con un suggestivo affaccio sul mare, è ormai diventata infatti un “must” per il turismo estivo locale.

Proprio qui l‘invitante profumo di pesce fresco accoglie i clienti già dall’ingresso, anticipando un’esperienza gastronomica memorabile. Le deliziose cozze profumate al limone o condite con salsa rustica, i polpi succulenti, lessati o in agrodolce, e gli spaghetti con frutti di mare rappresentano solo alcune delle prelibatezze che compongono l’offerta gastronomica. La “Trattoria delle Cozze” riapre le sue porte con grande gioia e rinnovato entusiasmo, invitando gli ospiti a gustare cibo genuino in un’atmosfera accogliente e a godere di una vista mozzafiato, promettendo un’esperienza che li farà sentire davvero a casa.

Info e prenotazioni: 0923 942323

AUTORE. Giacomo Moceri