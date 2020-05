Il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci, stamattina ha confermato la notizia di un nuovo positivo al Covid-19. Si tratterebbe – ha precisato il primo cittadino – di una persona che avrebbe contagiato il virus fuori dalla città. Nonostante si sia avviata la procedura della quarantena, bisogna verificare se questa o i familiari abbiano avuto contatti con altre persone.

Notizia che arriva dopo 28 giorni senza nuovi casi Covid-19 in Provincia di Trapani, fino ad oggi, considerata la prima zona in Italia ad aver raggiunto questo risultato. Per dichiarare, infatti, conclusa una pandemia, all’Organizzazione mondiale della sanità, serve un periodo di 28 giorni senza che venga registrato alcun nuovo caso di contagio. Un periodo che equivale a due cicli di incubazione del Covid-19. Da oggi però il conteggio ritorna a zero.