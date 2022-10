ASCOLTA L'ARTICOLO

La consulta giovanile di Obiettivo Città si organizza per dare continuità al progetto iniziato un paio di anni fa. Il nuovo organigramma scelto all’unanimità da tutta la consulta vede come primo rappresentante Alessia Grigoli, vice – Gioacchino Graffeo, Segretario organizzativo – Baldo Cusumano, Addetto interlocuzione gruppo obiettivo città e altri gruppi esterni alla consulta – Gaspare Clemente, Amministratore legale tesoriere – Samuele Sacco, Coordinamento Cultura – Loriana Caraccioli , Coordinamento pari opportunità – Vanessa Meo.

Innanzi ai giovani di oggi ci sono drammi, paure, preoccupazioni ma anche tanto entusiasmo, determinazione e gioia di vivere ed è con questo spirito che ci avviciniamo alla politica.

Affrontare i vari problemi e risolverli è il dovere delle istituzioni alla guida di Castelvetrano, il nostro è quello di fare in modo che la città vada anche nella direzione voluta dal mondo giovanile. I giovani sono una risorsa, pieni di valori e sani principi , basta tenerli nella giusta considerazione per ottenere il massimo da loro, sono carichi, pronti ad affrontare la vita e soprattutto a portare avanti la politica del fare, aperti al confronto, perché vivono e amano la loro Castelvetrano. Tutti chiedono benessere e sicurezza e noi siamo pronti a fare nostre queste esigenze e a rappresentarle al meglio attraverso una azione di sensibilizzazione e stimolo nei confronti delle istituzioni, che hanno il dovere di dare risposte alle necessità e bisogni dei cittadini. Speriamo che ancora più giovani si possano occupare dei problemi della propria città e avvicinare alla politica, politica che ha un ruolo importante nello sviluppo sociale, culturale, economico finanziario e oggi più che mai c’è la necessità di sollecitare e formare chi di certo rappresenterà il futuro. Cercheremo di riportare una nuova primavera a Castelvetrano.

AUTORE. Redazione