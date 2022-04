Il Conad Superstore di viale dei Templi a Castelvetrano cambia look. Il punto vendita rimarrà chiuso domenica 1° maggio, lunedì 2 e martedì 3 per consentire i lavori di ristrutturazione volti a migliore l’estetica e la funzionalità. «Dopo 7 anni abbiamo ritenuto giusto e doveroso nei confronti dei nostri clienti di dare una nuova immagine al punto vendita, seguendo quello che è il nuovo format Conad e al tempo stesso dare nuovi spazi a nuovi assortimenti», spiegano dalla Direzione. Si tratta di lavori che sono già iniziati anche negli orari d’apertura, «e per questo ci scusiamo con i nostri clienti per il disagio arrecato». La chiusura temporanea consentirà di completare i lavori. La riapertura al pubblico è in programma mercoledì 4.