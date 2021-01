Nella giornata di venerdì 8 Gennaio un nuovo laboratorio digitale- informatico nel plesso E. Medi è stato inaugurato dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Rosa Barone, collaborata dal Responsabile del plesso E. Medi, Prof. Antonino Caracci, e dal Prof. Giuseppe Salluzzo, curatore del progetto per il PNSD, alla presenza di un gruppo di studenti.

L’istituto Comprensivo “ Lombardo Radice – Pappalardo” ha allestito il laboratorio innovativo grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale Scuola Digitale PNSD – Azione #7; in questo modo la scuola si arricchisce dell’ “AREA INNOV@ZIONE” uno splendido laboratorio che comprende 15 computer portatili, una LIM, per interagire anche a distanza con altri ragazzi dell’Istituto Comprensivo o esterni, in caso di gemellaggi e progetti transnazionali ERASMUS+. Oltre i portatili, LIM e stampante, il progetto ha consentito l’acquisto di alcuni kit di robotica per sviluppare percorsi didattici sul pensiero computazionale e sul coding. A giorni sarà anche possibile sperimentare nei laboratori anche la stampa e la scansione 3D in collegamento con l’Atelier Digitale realizzato in precedenza all’interno del plesso Pappalardo.

Il nostro Istituto ha già inteso valorizzare l’acquisizione di competenze digitali negli alunni, come nel caso della realizzazione del videogioco “Attentino e Sprechino” a cura degli ex studenti del corso I della scuola secondaria di I grado e che, attraverso percorsi didattici multidisciplinari (Italiano, Matematica, Scienze, Tecnologia), ha consentito di promuovere la cultura della lotta allo spreco alimentare e di essere selezionati come unica scuola Siciliana per presentare il videogioco ed il lavoro di preparazione in occasione del meeting nazionale “Scuola e Virtuale “svoltosi il 23 – 24 settembre 2019 a Piacenza. Oltre a questo, gli alunni della scuola si sono sempre messi in gioco con i semplici mezzi a disposizione, anche per Game School, contest nazionale per la realizzazione di videogiochi.

Adesso la scuola si è arricchita di nuove attrezzature digitali per svolgere percorsi interdisciplinari e sempre più innovativi e competitivi, per formare al meglio i nostri studenti..

Il nuovo laboratorio sarà aperto a tutti gli studenti ed i docenti che svilupperanno nuovi percorsi didattici anche in cooperazione con altri plessi della scuola o con altre istituzioni nazionali ed internazionali, grazie a nuovi device e alla voglia di mettersi in gioco che contraddistingue gli alunni e i docenti dell’Istituto.