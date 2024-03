Per la Fildis di Castelvetrano sono stati eletti i membri del nuovo consiglio direttivo, l’organo esecutivo previsto dallo statuto che durerà in carica per il prossimo triennio 2024/2027 e che porterà avanti le attività legate alla valorizzazione culturale e sociale del territorio. Per il nuovo Consiglio Direttivo, che vede riconfermare la prof.ssa Barbara Vivona come Presidente, i ruoli saranno coperti dalle professoresse Maria Pia Parrino, Francesca Mandina, Lombardo Antonella, Rita Bonura, Antonella Samburgato, Mariella Tilotta, Rita Magro, Giuseppina Samburgato, Ilde Costanza, Giovanna Palma, Di Liberto Carolina, Elena Cammarata, Tiziana Ancona, Daniela Sciabbarrasi.

La presidente dà il benvenuto ai nuovi componenti del Consiglio Direttivo e si complimenta con tutte coloro che sono state rielette. Ringrazia tutte per la disponibilità offerta a far parte dell’organo dirigente della Fildis per i prossimi tre anni di mandato: “Continuerò a essere la Presidente per il prossimo triennio. Il mandato consecutivo, se da un lato mi riempie di gioia e mi appaga dall’ impegno profuso, dall’altro lato rappresenta un atto di responsabilità che inizia, proprio, con la nomina di questa Giunta Esecutiva”. Il nuovo Consiglio Direttivo si impegna a lavorare con impegno e dedizione per portare avanti progetti e iniziative importanti per la crescita e lo sviluppo della Fildis ed esprime sincera gratitudine alla Presidente per aver confermato la disponibilità all’oneroso incarico per un altro mandato.

AUTORE. Redazione