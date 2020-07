C’è un nuovo caso di Covid-19 in Provincia di Trapani. Lo rende noto l’ASP di TRAPANI che ha diramato oggi (3 luglio 2020) l’ultimo bollettino (aggiornato alle ore 10:00). In totale si registrano quindi due casi positivi asintomatici a Marsala.(il dato è al netto di decessi e guarigioni). Entrambi i pazienti si trovano nello stato di isolamento domiciliare obbligato.

Totale tamponi effettuati 15.819

Test sierologici su personale sanitario 8.592

Ricoverati 0 | Decessi 5

Guariti e dimessi 125

Continua l’attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena attraverso i test per la diagnosi del covid-19.

L’eventuale differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana è data dal calcolo di soggetti indicati come residenti sul territorio trapanese, che hanno sviluppato la patologia in territorio extraprovinciale dove sono ancora domiciliati, e pertanto non caricabili sulla curva epidemiologica locale.