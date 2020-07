Dall’ultimo bollettino emanato dall’ASP Trapani, risulta un nuovo caso positivo in provincia. Si tratta di una donna di origini marocchine, ma residente ad Alcamo. La donna, rientrata da pochi giorni dal Marocco, ha partorito in un ospedale di Palermo dove le è stato effettuato un tampone pre-ricovero che è risultato positivo.

In totale sono 4 i casi asintomatici in provincia di Trapani e questo è il report aggiornato al 24 luglio 2020: Alcamo: 1; Marsala: 2; Mazara del Vallo: 1. Tutti i pazienti (tranne la signora di origini marocchine che si trova ricoverata presso una struttura ospedaliera di Palermo) si trovano in isolamento domiciliare obbligato.

Totale tamponi effettuati 19.330

Test sierologici su personale sanitario 9.455

Ricoverati 0

Decessi 5

Guariti e dimessi 126

Continua l’attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena attraverso i test per la diagnosi del Covid-19.

La differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana è data dal calcolo di soggetti indicati come residenti sul territorio trapanese, che hanno sviluppato la patologia in territorio extraprovinciale dove sono ancora domiciliati, e pertanto non caricabili sulla curva epidemiologica locale.