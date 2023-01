ASCOLTA L'ARTICOLO

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il Bando nazionale per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero. Fino alle ore 14.00 di venerdì 10 febbraio 2023. è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2023 e il 2024 su tutto il territorio nazionale e all’estero.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata solo ed esclusivamente online attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it , entro e non oltre le ore 14.00 del 10 febbraio 2023. Per accedere al sito è obbligatorio essere in possesso di credenziali SPID il “Sistema Pubblico d’Identità Digitale” con un livello di sicurezza 2.

Ciascun candidato può inviare una sola domanda per un unico progetto di Servizio Civile, pena l’esclusione. E’ poi l’Ente che realizza il progetto ad effettuare la selezione e a stilare la graduatoria dei giovani ammessi. La data di avvio in servizio degli operatori volontari dovrà avvenire entro il 21 settembre 2023.

Tra i Programmi di intervento finanziati rientra “A.I.A.S. PER IL TERRITORIO”, programma articolato su due progetti denominati rispettivamente “CI SONO ANCH’IO!” (53 volontari) e “UNA MANO AMICA” (82 volontari) presentato dall’Ente COMITATO REGIONALE DELLA SICILIA PER LE SEZIONI A.I.A.S.

La Sezione A.I.A.S. di Castelvetrano ha aderito al Progetto “Ci sono anch’IO” nel ruolo di Ente attuatore (codice sede di attuazione 207534) ed offre a 6 operatori volontari l’opportunità di essere inseriti nel progetto in Servizio Civile Universale.

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO “CI SONO ANCH’IO“:

• durata 12 mesi

• 6 posti per giovani con un’età compresa tra i 18 e i 28 anni e 364 giorni (alla data della domanda);

• indennità mensile di 444,30 €;

• 25 ore settimanali suddivise in 5 giorni;

• oltre 100 ore di formazione.

Puoi ottenere tutte le informazioni utili sul Progetto e per la presentazione della domanda nella sezione dedicata “Servizio Civile Universale” del sito www.aiascastelvetrano.it.

PER INFORMAZIONI O SUPPORTO NELLA REDAZIONE DELLA DOMANDA:

Telefono: 0924 907478

E-mail: aiascastelvetrano@libero.it

Orari: dalle ore 8:30 – 12:00

Persona di riferimento: Rag. Catalano Giacoma

NB: si pr+ecisa che il Servizio Civile e il Reddito di cittadinanza sono compatibili secondo quanto previsto dal Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro e dall’INPS, i quali specificano che: “i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, SERVIZIO CIVILE, lavoro accessorio non devono essere comunicati” ai fini della richiesta del Reddito di cittadinanza.

