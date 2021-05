L’Amministrazione Comunale di Castelvetrano intende avviare una nuova procedura di assegnazione in locazione dei locali di piano terra del Palazzo Pignatelli, iniziata con la Delibera di Giunta n. 24 del 26/02/2021. L’offerta e tutti i documenti di seguito elencati dovranno essere indirizzati al Comune di Castelvetrano – Direzione VIII – Programmazione Finanziaria Gestione delle Risorse e Patrimonio e pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune, Piazza Umberto I, n. 5 in plico sigillato e firmato nei lembi di chiusura, entro le ore 12:00 del 15 giugno 2021.

Il bando consentirà l’assegnazione per un periodo di 9 anni, con un canone minimo di 96 euro a metro quadrato. L’attribuzione dei locali è soggetta a una graduatoria stilata in base alle offerte pervenute e secondo una serie di elementi a cui verrà attribuito un punteggio. Tra gli elementi tenuti in considerazione c’è l’entità dell’investimento, l’esperienze nell’attività economica e la maggiorazione su canone annuo di locazione offerta.

Bando 11.05.2021

determine-VIII-direzione_47_11-05-2021

Relazione_locali piano terra Palazzo Pignatelli 2° Bando