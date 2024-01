Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il Bando per la selezione di 52.236 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero.

Fino alle ore 14.00 del 15 febbraio 2024. è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2024 e il 2025 su tutto il territorio nazionale e all’estero.

Per poter partecipare alla selezione in uno dei progetti AIAS occorre individuare e scegliere uno dei nostri Progetti di SCU su cui essere impegnati utilizzando il motore di ricerca “Scegli il tuo progetto in Italia” e “Scegli il tuo progetto all’estero”, disponibili ai seguenti link:

• https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2023/12/bando-ordinario-2023/

• https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata solo ed esclusivamente online attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere al sito è obbligatorio essere in possesso di credenziali SPID il “Sistema Pubblico d’Identità Digitale” con un livello di sicurezza 2.

Tra i Programmi di intervento finanziati rientra “BEN-ESSERE CON AIAS”, programma articolato su due progetti denominati rispettivamente “SOSTENI-AMO” (43 volontari) e “SUPER-ABILE” (26 volontari) e presentato dall’Ente titolare COMITATO REGIONALE DELLA SICILIA PER LE SEZIONI A.I.A.S. – codice ente SU00501, per l’impiego di un numero complessivo di 69 volontari.

La Sezione A.I.A.S. di Castelvetrano ha aderito al Progetto “SUPER-ABILE” nel ruolo di Ente attuatore (codice sede di attuazione 207534) ed offre a 6 operatori volontari, ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni, di essere inseriti nel progetto in Servizio Civile Universale.

Puoi ottenere tutte le informazioni utili sul Progetto e per la presentazione della domanda nella sezione dedicata “Servizio Civile Universale” del sito www.aiascastelvetrano.it.

PER INFORMAZIONI O SUPPORTO NELLA REDAZIONE DELLA DOMANDA:

Telefono: 0924 907478

E-mail: aiascastelvetrano@libero.it

Orari: dalle ore 8:30 – 12:00

Persona di riferimento: Rag. Catalano Giacoma

AUTORE. Redazione