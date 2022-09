ASCOLTA L'ARTICOLO

Con apposito decreto, stamattina il Sindaco Enzo Alfano, ha nominato il dott. Luigi Calamia nuovo assessore al Bilancio, ai Tributi e al patrimonio del Comune di Castelvetrano. Il neo assessore è laureato in Economia aziendale, e ha perfezionato la sua formazione sulla contabilità degli enti pubblici, avendo, per di più, conseguito un master in Revisione dei conti negli enti locali. Dopo una breve parentesi nel privato, ha ricoperto il ruolo di istruttore direttivo nei comuni di Gibellina e Vita, ed è stato vice segretario comunale a Salemi. Sposato, vive a Castelvetrano.

“Una scelta importante, dettata dall’esigenza prioritaria del nostro comune, di un esperto di bilancio e tributi, visto il dissesto finanziario. – commenta il sindaco Alfano – Al dott.Calamia, il compito, che saprà assolvere al meglio in virtù della sua alta professionalità.”

AUTORE. Redazione