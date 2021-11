ASCOLTA L'ARTICOLO

Anche quest’anno l’I.C. “Capuana-Pardo” avvierà i progetti PON che saranno rivolti a tutti gli alunni dell’Istituto. L’offerta formativa ampia e diversificata contribuirà all’acquisizione di nuove competenze e all’ampliamento delle conoscenze. La possibilità di scegliere tra i vari moduli permetterà agli alunni di iniziare il percorso più idoneo in relazione alle proprie attitudini e preferenze. Gli alunni saranno guidati da docenti esperti che, tramite l’ausilio delle più idonee strategie didattiche favoriranno l’apprendimento creativo e permetteranno una costruzione cooperativa del sapere finalizzata all’attivazione delle competenze. I corsi previsti, che si svolgeranno in orario extracurriculare, si svolgeranno in assetto laboratoriale in linea con quanto previsto dalle Competenze Chiave Europee. L’Istituto Capuana-Pardo è stato autorizzato ad attuare, nell’ambito dei fondi strutturali europei programma operativo nazionale “per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento , il progetto

“SCUOLA SENZA CONFINI”

(codice 10.1.1°-FSEPON-SI-2019-510 Progetti di inclusione sociale e integrazione, importo €28.410,00)

suddiviso nei seguenti moduli formativi:

MODULO : L’ARTE PER L’INTEGRAZIONE

PITTURA E RESTYLING CREATIVA

MUSIC-ANIMA

DURATA 30h

DESTINATARI :ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIAE SECONDARIA

PLESSO :PARDO E CAPUANA

MODULO: SPORT E GIOCO PER L’INTEGRAZIONE

CALCIO… NON SCALCIO!

DURATA 30h

DESTINATARI :ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIAE SECONDARIA

PLESSO :PARDO E N.ATRIA

UN CAVALLO PER AMICO 1

DURATA 30h

DESTINATARI :ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIAE SECONDARIA

PLESSO :PARDO – CAPUANA- CENTRO IPPICO

MODULO: ALFABETIZZAZIONE DIGITALE , MULTIMEDIALITA’ E NARRAZIONI

RACCONTIAMOCI CON UN CLICK

DURATA 30h

DESTINATARI :ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIAE SECONDARIA

PLESSO : CAPUANA E N.ATRIA

