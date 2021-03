Don Rino Randazzo ha portato ieri pomeriggio la benedizione del Signore nei nuovi locali della gioielleria Romano di Castelvetrano. Nessuna festa d’inaugurazione, a causa delle restrizioni anti Covid, ma un momento intimo per segnare uno dei momenti più significativi della storia di questa nota attività. Romano Gioielli nasce ufficialmente nel 1985 al primo piano di uno stabile della Via Vittorio Emanuele. Durante gli anni l’azienda si è evoluta, trasferendo la propria sede in locali più idonei sempre nella stessa via. Punto di riferimento dell’attività commerciale è stata sempre la signora Concetta Tilotta che dal 2007 può contare sul valido supporto del figlio Giuseppe. Negli anni vengono aperti due store presso il Centro Commerciale Belicittà ed in questi giorni è stata trasferita la sede principale che rimane sempre nella Via Vittorio Emanuele ma in un ambiente completamente rinnovato, decisamente più confortevole per i clienti e più adeguato alla vasta disponibilità di articoli: articoli in oro, gioielli con diamanti, perle, articoli da regalo ma anche bijoux in argento e acciaio. Numerosi i marchi trattati: Salvini, Giorgio Visconti, Pandora, Hamilton solo per citarne alcuni.

Entrare nei punti vendita della Gioielleria Romano significa incantarsi di fronte alla preziosità ed eleganza degli oggetti trattati: una gioielleria giovane, gestita in modo moderno ma con una professionalità rigorosa d’altri tempi: gusto del particolare e ricerca costante dell’originalità. Un punto di riferimento del panorama delle gioiellerie della Sicilia Occidentale che oggi vede la collaborazione di 11 dipendenti sotto la direzione attenta della signora Tilotta e del figlio.

Riconoscibilità, originalità, accessibilità e qualità decretano il successo della Gioielleria Romano. A questi punti cardine si aggiunge un forte dinamismo ed una inesauribile ricerca nel tentativo di offrire le migliori produzioni nazionali alla propria clientela. Ed è proprio con l’obiettivo di consolidarsi come la “gioielleria di fiducia” in chiave moderna che sono stati allestiti i nuovi locali al civico 140 di Via Vittorio Emanuele, due piani di esposizioni per qualsiasi esigenza. Gli articoli della gioielleria Romano sono inoltre disponibili online, sul il sito internet www.romanogioielli.com, recentemente rinnovato e arricchito delle funzionalità e-commerce.