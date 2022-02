ASCOLTA L'ARTICOLO

L’Asp di Trapani ha conferito nuovi incarichi definiti di “Alta professionalità” tra i sanitari in servizio nelle strutture sanitarie della provincia. Tra quelli in servizio presto l’ospedale di Castelvetrano troviamo il dott. Giuseppe Passanante per il servizio di “Emodinamica in Terapia intensiva e Medicina perioperatoria” da espletare presso l’Unità operativa di Anestesia del “Vittorio Emanuele II” e il dott. Claudio Germilli per la “Chirurgia ginecologica e ostetrica”, da espletare presso l’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia del presidio ospedaliero di Castelvetrano.

AUTORE. Redazione