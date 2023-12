Gli alunni delle classi prime del plesso “Enrico Medi” , con la collaborazione del Circolo Legambiente “Crimiso” e del Corpo regionale della Forestale, alla presenza dell’assessore comunale Antonino Manuzza, hanno approfondito il tema dei cambiamenti climatici, che può essere contrastata con un’adeguata formazione dei giovani e promuovendo pratiche virtuose, a partire dagli atti quotidiani per risparmiare energia elettrica, acqua, risorse naturali, e per maturare nelle coscienze il rispetto dell’ambiente, del verde e degli alberi.

Infine gli alunni delle classi prime del plesso “Vito Pappalardo” hanno presentato delle riflessioni personali sul tema con attività creative, testi, poesie. Per l’occasione l’ensemble “Vito Pappalardo”, formato da una rappresentanza di alunni frequentanti l’indirizzo musicale, ha eseguito il famoso brano di Louis Armstrong “What a Wonderful World” cantato dall’alunna Asia Antonella Faugiana. Ha destato particolare interesse un albero realizzato da un ragazzo diversamente abile che frequenta la 2a C del plesso “Pappalardo”, che ha stupito compagni e docenti per l’originalità. Al termine, nello spazio retrostante del plesso, in uno piccolo giardino restituito alla scuola, grazie al contributo di genitori volontari che hanno bonificato l’area, sono stati piantati alberi di limone e altri alberi di ulivo.