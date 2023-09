ASCOLTA L'ARTICOLO

Ogni opportunità di lavoro rappresenta un tassello nel mosaico unico della carriera di tutti noi. È un invito a sognare, a crescere, e a mettersi in gioco, a vivere nuove avventure professionali e a costruire il proprio futuro. Qui di seguito una selezione delle ultime opportunità lavorative in Sicilia.

Giovani, agricoltura e sviluppo rurale

Sono stati stanziati 267,5 milioni di euro per investire nel futuro dell’agricoltura. Questi fondi sono destinati a sostenere l’insediamento di nuovi agricoltori e giovani imprenditori nel settore, migliorare le infrastrutture stradali nelle comunità rurali, promuovere la diversificazione delle aziende agricole e attuare strategie che rafforzino lo sviluppo delle aree locali. È un impegno a lungo termine per garantire un futuro prospero e sostenibile per l’agricoltura e le comunità rurali. Qui i dettagli del bando.

LIDL assume in Sicilia

Lidl, la rinomata catena discount tedesca, sta aprendo nuove porte per opportunità di lavoro in Italia. La ricerca di nuovi talenti è focalizzata sugli affascinanti scenari della Sicilia, con posizioni disponibili nei suoi negozi distribuiti in tutto il territorio dell’isola. Se stai cercando una nuova sfida professionale e vuoi far parte di un team dinamico, non perdere l’opportunità di candidarti presso i punti vendita Lidl situati a Trapani, Paternò (Catania), Misterbianco (Catania), Giarre (Catania) e Randazzo (Catania). Lidl è in cerca di individui appassionati e motivati per contribuire al suo successo in Sicilia e in tutto il Paese. Clicca qui per conoscere le posizioni aperte e scoprire come inviare la candidatura.

Percorsi formativi e nuove assunzioni per Grimaldi Lines

Grimaldi Lines, rinomata compagnia di navigazione italiana, apre le porte del futuro ai giovani laureati attraverso il suo ambizioso progetto chiamato “Grimaldi Graduate Program”. Questo programma innovativo offre una straordinaria opportunità di formazione e crescita professionale, con una durata di 12 mesi e una retribuzione garantita. I neolaureati avranno la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro e scegliere tra una varietà di posizioni, creando così un percorso personalizzato che si adatta alle loro aspirazioni e competenze. Qui i dettagli delle posizioni aperte.

Assunzioni in Sicilia per Poste Italiane

Poste Italiane apre le sue porte anche in Sicilia, offrendo una nuova speranza a coloro che cercano opportunità di lavoro. L’azienda è alla ricerca di ingegneri altamente specializzati nel settore immobiliare. Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli su questa eccitante opportunità di carriera, e preparatevi a presentare la vostra candidatura per un’entusiasmante avventura lavorativa in fase di selezione. Clicca qui per conoscere le sedi, i requisiti per le assunzioni e le modalità di selezione e candidatura.

Maxi concorso al Ministero delle Imprese (MIMIT)

Un’opportunità imperdibile si è appena aperta con l’indizione di un concorso pubblico per la selezione di ben 338 assistenti Amministrativi e Tecnici. Le posizioni offerte sono a tempo pieno e a durata indeterminata, rappresentando un importante passo avanti per chi desidera una carriera stabile. Queste posizioni contribuiranno alla crescita del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT, precedentemente noto come Ministero dello Sviluppo Economico – MISE). Se sei un diplomato, questa è la tua occasione per entrare a far parte di un team dinamico e impegnato. Qui i dettagli del bando di concorso.

AUTORE. Redazione