L’attivazione di uno spazio dedicato all’accoglienza turistica presso il “Borgo Selinunte” in via Piersanti Mattarella è un momento storico per la città di Castelvetrano. Rappresenta il “segno tangibile della presenza dello Stato a Castelvetrano” così come ha dichiarato il Commissario Straordinario del LCC di Trapani, Raimondo Cerami, durante la cerimonia di inaugurazione che si è svolta ieri mattina. Locali dismessi da anni che riprendono vita grazie ad un accordo di collaborazione tra il Libero Consorzio Comunale di Trapani, il Comune di Castelvetrano (proprietario dell’immobile) e l’Istituto Alberghiero “Virgilio Titone”. La consegna della struttura al Dirigente scolastico ha consentito negli scorsi mesi gli interventi di manutenzione finalizzati alla fruibilità dell’immobile a valere sui finanziamenti ministeriali.

“Si restituisce alla città un bene ricollocandolo nell’ambito della fruizione dei plessi scolastici. La consegna dei locali di Borgo Selinunte all’Istituto Alberghiero rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione inter-istituzionale, di un lavoro sinergico che delinea strategie territoriali nella costruzione di una comunità educante che sa fare rete”, queste le parole della dirigente scolastica, Rosanna Conciauro che non ha nascosto la sua emozione al momento del taglio del nastro. Un progetto al quale ha creduto prima di tutti e nel quale ha trascinato tutti gli attori coinvolti. Tra questi anche il Provveditore agli Studi dell’Ambito territoriale di Trapani, Antonella Vaccara che ha sottolineato come questa iniziativa “costituisca l’evidenza di un lavoro volto al miglioramento continuo dell’offerta formativa sul territorio. Una struttura di grande pregio e valore riqualificata e restituita alla comunità affinché possa farsi luogo di crescita e cultura: la concreta testimonianza della determinazione con la quale si persegue il successo formativo delle giovani generazioni, guardando allo sviluppo socio-economico e culturale del territorio”

Alla cerimonia hanno preso anche parte il Sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano, il presidente del Consiglio Comunale, Patrick Cirrincione ed una rappresentanza del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Castelvetrano, dove è attivo un percorso formativo per adulti promosso dall’Istituto “Titone”

Negli ultimi anni l’Istituto Alberghiero “Virgilio Titone” ha visto svilupparsi sempre di più la propria centralità nell’Offerta Formativa e Culturale nell’ambito Enogastronomico e Turistico del territorio di appartenenza e ciò ha consentito un aumento via via sempre crescente del numero degli alunni e delle classi. Per questo motivo la storica sede di viale dei Templi non è più sufficiente a contenere tutti gli studenti dei vari indirizzi. Prima di accogliere gli ospiti con un ricco buffet preparato dagli studenti dell’Alberghiero di Castelvetrano, la dirigente scolastica ha annunciato nuovi progetti grazie anche al prezioso utilizzo dei fondi PNRR, come aule e laboratori di realtà aumentata e la possibilità di aprire nuove interlocuzioni con il Comune ed il LCC per l’utilizzo degli adiacenti capannoni in Viale dei Templi per l’ampliamento degli spazi laboratoriali e l’opportunità di una struttura per realizzare una palestra.

AUTORE. Redazione