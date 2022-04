Alberto Ditta è il nuovo delegato provinciale di Trapani della Federazione Italiana Pallacanestro per il quadriennio olimpico 2021/2024. A deciderlo è stato il Consiglio federale nella seduta del 18 febbraio scorso. Con successive delibere del Consiglio Direttivo FIP Sicilia, ratificate dal Consiglio federale, è stata completata la seguente struttura organizzativa federale in provincia di Trapani: Andrea Giacalone (delegato Cia), Vincenzo Ferrara (delegato Cna), Guido Bertoglio (delegato minibasket) e Giorgio Bonanno (Rtp). I delegati in provincia avranno il compito di attuare le direttive federali sul territorio della provincia e di coordinare lo sviluppo della pallacanestro con iniziative tecniche e promozionali. Tutto in sintonia col neo Presidente regionale Maria Cristina Correnti e col consigliere regionale Fip Peppe Grillo.